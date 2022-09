Juventus, è sempre Gabriel l’obiettivo per la difesa

Archiviata al sessione estiva di calciomercato, ora ci si concentrerà sulla stagione. La Juventus, però, continua a guardare all’estero per acquistare Gabriel dell’Arsenal

I bianconeri, nonostante il mercato sia concluso, continuano a monitorare eventuali situazioni e occasioni. Manca un difensore centrale mancino di rilievo, con Chiellini che ha lasciato un vuoto che va colmato.

Nelle prossime sessioni i bianconeri potrebbero soffermarsi su questo aspetto del mercato, puntando fortemente a prendere un giocatore che possa assecondare queste richieste. In cima alla lista dei desideri della Juventus ci sarebbe Gabriel Magalhaes dell’Arsenal, che continua a piacere.

Prezzo alto

La Juventus avrebbe tentato un assedio anche nell’appena finita sessione estiva, ricevendo un secco no da parte dei Gunners che chiedevano circa 50 milioni di euro. I bianconeri hanno tentato l’inserimento di Arthur, ma senza successo.

Il calciatore brasiliano ora giocherà nel Liverpool, in prestito con diritto di riscatto fissato a circa 37 milioni di euro. Soldi che potrebbero finire, in caso, nelle casse dell’Arsenal proprio per arrivare al connazionale del centrocampista appena arrivato ai Reds. Il calciatore verdeoro sembrerebbe gradire la corte dei bianconeri.

La trattativa sarà difficile, specialmente perché già tra quattro mesi l’Arsenal potrebbe chiedere molto di più considerando che a stagione in corso sarà difficile rimpiazzarlo. In estate, invece, la trattativa potrebbe complicarsi ulteriormente nel caso in cui il calciatore disputasse una buona stagione. Il suo contratto scade nel 2025 e visto il buon inizio di stagione dei Gunners le possibilità di un prezzo spropositato e fuori parametro sono alte. I bianconeri sono avvisati.