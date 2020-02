Juventus, è sfida al Tottenham per Willian del Chelsea

Il club bianconero sfida gli Spurs per Willian, in scadenza con il Chelsea

Mentre sul campo la Juventus è impegnata nell’andata dei ottavi di Champions League questa sera a Lione, la società lavora in chiave mercato per rinforzare la rosa di Maurizio Sarri in vista della prossima stagione. Il direttore sportivo Paratici questa sera monitorerà da vicino il talento del Lione Aouar, ma nel frattempo continua a seguire altre piste.

COSTO ZERO – Tra i primi obiettivi del club bianconero in ottica estiva c’è Willian, esterno d’attacco classe 88′ del Chelsea e della nazionale brasiliana. Il giocatore è in scadenza di contratto nel prossimo giugno e difficilmente rinnoverà con i Blues, possibile dunque un suo addio a parametro zero.

SFIDA AL TOTTENHAM – La Juventus al momento è in prima fila, i contatti con gli agenti del brasiliano vanno avanti da tempo, ma dall’Inghilterra stamani svelano l’interesse di un ostico concorrente: il Tottenham di Mourinho.

STRATEGIA – Si preannuncia dunque una sfida tra la Juve e gli Spurs per arrivare al giocatore. Al momento in bianconeri sono in vantaggio e puntano a trovare l’intesa contrattuale nel più breve tempo possibile per battere sul tempo il club inglese.