Juventus, è Witsel l’obiettivo per gennaio: decisiva la volontà del giocatore

La Juventus ha individuato il rinforzo ideale per la sessione invernale di mercato, stiamo parlando di Axel Witsel, centrocampista belga in scadenza di contratto con il Borussia Dortmund.

I bianconeri già in passato sono stati vicinissimi a prelevarlo dallo Zenit San Pietroburgo ed ora potrebbero tornare alla carica già a gennaio.

A pochi mesi dalla scadenza contrattuale, di rinnovo con il club tedesco non se ne parla, motivo per cui la Juve per il giocatore potrebbe essere l’ultima possibilità di strappare un contratto importante.

Il Dortmund, dal canto suo, preferirebbe tenerlo in rosa fino a giugno in virtù degli infortuni di Emre Can e Dahoud, ma decisiva sarà la volontà del centrocampista, che potrebbe puntare i piedi per andar via a gennaio.

Vedremo, dunque, cosa accadrà nelle prossime settimane, la Juve è vicina, la palla ora passa nelle mani del giocatore.