Juventus, emergenza terzini: ritorno di Luca Pellegrini sarà il colpo last minute?

Il mercato della Juventus non è ancora chiuso, oltre a piazzare in uscita Emre Can e Marko Pjaca, il direttore sportivo Paratici potrebbe mettere a segno un colpo last minute per le corsie laterali di difesa, regalando a Maurizio Sarri un’alternativa preziosa ad Alex Sandro.

EMERGENZA TERZINI – Il tecnico bianconero al momento ha a disposizione solo il brasiliano sulla sinistra, ma anche sulla destra le cose non vanno meglio in virtù dei continui problemi fisici di Danilo e De Sciglio. Problemi che hanno portato l’allenatore ad arretrare Cuadrado.

TENTATIVO – Sfumato lo scambio De Sciglio-Kurzawa, la Juve negli ultimi giorni ha provato a portare a Torino con 6 mesi di anticipo Luca Pellegrini, prelevato in estate dalla Roma e attualmente in prestito al Cagliari.

OPERAZIONE DIFFICILE – L’affare al momento pare complicato, il Cagliari non darà via il giocatore senza un sostituto. I sardi nei giorni scorsi ci hanno provato per Ricardo Rodriguez del Milan, ma alla fine lo svizzero ha scelto il PSV. Ecco perché a poche ore dalla chiusura del mercato l’operazione resta difficile, ma non sono da escludere colpi di scena fino a quando non si chiuderà la famosa porta.