Juventus favorita per Pulisic

In rampa di lancio per lasciare il club londinese, l’attaccante sta riscuotendo l’interesse della Juventus. Nel mirino di Napoli e Milan, l’affare verrebbe chiuso a circa 20 milioni di euro

Mauricio Pochettino ha preso le redini del Chelsea, una squadra che dovrà migliorare notevolmente la propria immagine dopo quanto accaduto in questa stagione. A questo proposito, la finestra di trasferimento estiva del 2023 sembra essenziale per una squadra che ha assaporato il successo un paio di anni fa.

Per quanto riguarda le operazioni di uscita, il tecnico argentino ha individuato una serie di giocatori scartati in relazione al suo progetto. Sembra che Christian Pulisic (24) non rientri nei piani dell’ex Espanyol, Tottenham Hotspur e PSG.

La Juventus lo vuole per tornare in vetta

Secondo i media, la Juventus si è messa nella posizione ideale per vincere la corsa all’internazionale americano. In un trasferimento che potrebbe avvenire per circa 20 milioni di euro, Pulisic troverebbe in Serie A la ribalta che gli manca a Londra. Al Chelsea non sembra essere un giocatore che troverà la titolarità nella prossima stagione, con Pochettino che lo venderebbe ben volentieri in Italia.

Un campionato che potrebbe valorizzarlo al meglio e dove, tra l’altro, l’ala ha l’interesse di altre due potenze del livello di Milan e Napoli. Sia i rossoneri che i partenopei sono in corsa per l’attaccante, anche se è vero che i piemontesi sono in netto vantaggio nell’ingaggio di Pulisic. A fare la differenza potrebbe, però, essere la presenza nelle coppe europee con la Juventus che potrebbe addirittura partecipare alla Conference League.