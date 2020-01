Juventus-Fiorentina, intreccio di mercato da 90 milioni di euro

La sessione invernale volge al termine e salvo clamorosi colpi di scena la Juventus non metterà a segno operazioni in entrata. I bianconeri hanno lavorato in ottica futura prelevando Kulusevski, ma si sono mossi anche su altri due talenti del nostro campionato: Federico Chiesa e Gaetano Castrovilli.

PLUSVALENZA RECORD – Per portarli a Torino la Juve dovrà fare i conti con la volontà della Fiorentina del presidente Commisso. La valutazione di Chiesa si aggira sui 60 milioni di euro, 30 quella di Castrovilli, un intreccio di mercato, dunque, da quasi 90 milioni di euro. Cifra che permetterebbe alla Viola di realizzare una grandissima plusvalenza dato che entrambi provengono dal settore giovanile.

CONTATTI – Tra Chiesa e la Juve i contatti vanno avanti da diversi mesi, il giocatore gradirebbe il trasferimento in bianconero e Commisso ha dichiarato che, nel caso palesasse la volontà di andar via, lo lascerà andare dinnanzi ad un’offerta congrua. Colloqui in corso anche con gli agenti di Castrovilli, ma in tal caso i bianconeri dovranno battere la concorrenza di Inter e Roma.

CONDIZIONE – Castrovilli piace ma non è una priorità, la Juventus lo tiene d’occhio ma il primo obiettivo resta sempre Paul Pogba, in rotta con lo United. Qualora la pista che porta al francese si rivelasse troppo complicata, il ds Paratici virerebbe sul centrocampista della Fiorentina.