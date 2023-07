Juventus forte su Abde del Barcellona

I bianconeri sembrerebbero interessati a fare un’offerta per Abde, giovane calciatore del Barcellona valutato circa 15 milioni di euro dai torinesi

Secondo il sito web “Tuttomercato”, la Juventus potrebbe essere interessata a ingaggiare Abde. Il club italiano ha già chiesto direttamente al Barça il prezzo del giocatore e ritiene di poter chiudere l’affare per circa 15 milioni di euro. Il tecnico della Juve, Massimiliano Allegri, è il suo principale sostenitore dopo averlo seguito per tutta la stagione sia con l’Osasuna che con la Nazionale marocchina.

Abde, in linea di massima, dovrebbe essere disponibile per la tournée negli Stati Uniti. L’idea di Xavi Hernandez era quella di valutarlo, ma il club blaugrana ha ben chiaro che si tratta di un calciatore con molto potenziale e che potrebbe fare soldi per lui. Ci sono diversi club che hanno chiesto informazioni e la Juventus è la più interessata al momento, anche se il Barça non vuole affrettare i tempi. Ci sono anche club come il Betis in attesa di un possibile accordo di prestito.

Le ultime

L’ala marocchina ha sempre voluto avere successo al Barça, ma è anche chiaro che Xavi Hernández non ha puntato su di lui all’epoca e ha dovuto andare in prestito all’Osasuna per avere minuti. Sia lui che il suo entourage non sanno quali siano i piani dell’allenatore blaugrana per lui e non vuole stare per lo più in panchina, quindi potrebbe essere disposto ad ascoltare le offerte. Il Barça, dal canto suo, è consapevole che anche un trasferimento di alto livello potrebbe essere interessante.