Juventus, fumata nera per Scamacca. Sondaggio per Piccoli dello Spezia

A meno di clamorosi colpi di scena non sarà Gianluca Scamacca la quarta punta a disposizione della Juventus di Andrea Pirlo. I vertici di mercato con il Sassuolo non sono andati a buon fine e i bianconeri sono costretti a cambiare obiettivo.

La trattativa si è inceppata sulle modalità d’acquisto, con i neroverdi che chiedevano il trasferimento a titolo definitivo o l’obbligo di riscatto e la Juve non intenzionata a spingersi oltre il semplice diritto.

Scamacca avrebbe gradito l’approdo a Torino per il poco spazio che sta trovando con l’arrivo di Ballardini sulla panchina del Genoa. Possibile che alla fine l’attaccante torni al Sassuolo per alternarsi con Caputo nel ruolo di prima punta.

La Juve nel frattempo si guarda intorno e ha sondato il terreno per Roberto Piccoli, attaccante classe 2001 dello Spezia in prestito dall’Atalanta, autore di 3 reti in 15 presenze stagionali.

Al momento, però, lo Spezia vorrebbe tenerlo in rosa e l’Atalanta non sembra disposta a cedere il giocatore nella finestra invernale. Alla Juve il compito di far cambiare idea ai due club nelle ultime ore di mercato.