Juventus, Giroud resta nel mirino. L’agente: “Pronto ad andare altrove”

Tra gli obiettivi della Juventus per gennaio figura Olivier Giroud, centravanti del Chelsea e della nazionale francese in scadenza di contratto con i Blues nel prossimo giugno. I bianconeri hanno seguito il giocatore nella scorsa estate prima di virare su Morata e sarebbero pronti a farsi nuovamente avanti.

La Juve è alla ricerca di un’alternativa allo spagnolo, negli ultimi giorni della scorsa sessione di mercato ha provato a riportare in Italia Kean, ma l’attaccante è finito al PSG e la società bianconera è rimasta con le mani in mano.

Ecco perché a gennaio l’operazione Giroud potrebbe tornare di moda, il francese sta trovando poco spazio e le trattative per il rinnovo sono ferme. A fornire aggiornamenti sul futuro del giocatore ci ha pensato direttamente l’agente Michael Manuello ai microfoni di Foot Mercato:

“Stavolta non ci saranno opzioni per prolungare il contratto se la situazione non cambierà. Quando è stata esercitata, il Chelsea doveva mantenere l’organico, ora la situazione è diversa ma è presto per parlare di mercato. Vedremo da dicembre, per adesso non c’è stato un lavoro intenso a riguardo.

Olivier pensa al Chelsea, è concentrato sul club, da qui a gennaio ci sono undici partite ma vedremo cosa decidere. Ritorno in patria? L’ideale per lui sarebbe un’altra cultura, un altro club. Se dovesse arrivare una chiamata dalla Premier League potrebbe pensarci ma è pronto per andare altrove”.