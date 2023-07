Juventus, Giuntoli e l’acquisto che mai avrebbe potuto fare a Napoli

Il nuovo dirigente della Juventus, Cristiano Giuntoli, ha iniziato a lavorare per i bianconeri per sistemare la squadra e puntare alla vittoria dello Scudetto nel prossimo campionato di Serie A. Per questo motivo, l’ex Napoli sarebbe pronto a chiudere un colpo ad effetto, un acquisto che a Napoli non sarebbe stato possibile per via non solo della complessità della trattativa ma anche per le cifre che lo riguardano: Romelu Lukaku.

L’attaccante del Chelsea è infatti in trattativa per un trasferimento ai bianconeri a delle cifre che il presidente Aurelio De Laurentiis non prende in considerazione: 40 milioni al club inglese e uno stipendio da quasi 8 milioni di euro netti al calciatore che inoltre potrà usufruire anche dei diritti d’immagine, questione molto delicata che a Napoli non può essere affrontata.