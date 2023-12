Juventus, Giuntoli mette due ‘napoletani’ nel mirino

Cristiano Giuntoli è senza dubbio uno dei migliori dirigenti che il panorama del calcio italiano possa offrire. Grazie alle sue intuizioni la SSC Napoli è riuscita a conquistare uno Scudetto che mancava da oltre trent’anni. Ora, il suo compito, è riportare la Juventus in cima in Italia e nel Mondo.

Per farlo l’ex dirigenza partenopeo vorrebbe puntare anche su alcuni calciatori che sono stati decisivi nella sua avventura partenopea, e tra questi vi sarebbe anche Piotr Zielinski. Tuttavia, il polacco potrebbe rinnovare presto il suo contratto con il club azzurro.

Un altro giocatore finito nel mirino di Giuntoli sarebbe un ex bandiera del Napoli ed oggi in Arabia Saudita: Kalidou Koulibaly. Il centrale azzurro si è trasferito in Arabia la scorsa estate ma la Saudi League non rappresenta il massimo dal punto di vista motivazionale.

GIUNTOLI PUNTA KOULIBALY, IL CENTRALE POTREBBE DECLINARE PER DUE MOTIVI

I motivi che potrebbero spingere Koulibaly a rifiutare i bianconeri sono due: il primo è la sua fede napoletana. Già in passato, infatti, il senegalese ha declinato una proposta dei bianconeri. La seconda, ovviamente, è di natura economica. In Arabia, infatti, il difensore percepisce 30 milioni di euro a stagione e non è disposto a rinunciarci. La Juventus potrebbe puntare su un prestito.