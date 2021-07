Juventus, gli esuberi possono portare 97 milioni: in 7 con le valigie in mano

La sessione estiva di mercato che ci apprestiamo a vivere sarà certamente condizionata dalla pandemia da Coronavirus, che ha messo in ginocchio i bilanci della maggior parte dei club, non più disposti a spesi folli come in passato.

Per tale motivo le società prima di investire cercheranno di tagliare i costi e sistemare i conti vendendo i giocatori che non rientrano nel progetto.

E’ il caso della Juventus di Andrea Agnelli, pronta a cedere gli esuberi e racimolare un tesoretto da reinvestire in entrata.

Stando a quanto si legge su Calciomercato.it, infatti, i giocatori con le valigie in mano in casa bianconera sono 7: stiamo parlando di Demiral (40 milioni), Rugani (9 milioni), De Sciglio (6 miloni), Frabotta (7 milioni), Bernardeschi (15 milioni), Ramsey (15 milioni) e Pjaca (5 milioni).

Le cessioni di questi giocatori al prezzo stimato consentirebbero alla Juventus di guadagnare 97 milioni di euro, cifra che andrebbe reinvestita per rinforzare la rosa di Allegri.