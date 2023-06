Juventus, Gnonto per sostituire Chiesa

Nelle ultime settimane Chiesa è stato accostato al Bayern Monaco e al Liverpool

La finestra di trasferimento è sempre piena di voci e speculazioni, e in questa occasione si è parlato di un interesse della Juventus per Wilfried Gnonto dal Leeds come sostituto di Federico Chiesa. Tuttavia, è importante considerare la catena di trasferimenti e la veridicità delle notizie prima di dare per scontata qualsiasi mossa.

Secondo un articolo pubblicato da leedsunited.news, la Juventus avrebbe chiesto l’ingaggio di Wilfried Gnonto per sostituire Fede Chiesa, che sarebbe nel mirino di Liverpool e Bayern Monaco. La notizia è stata pubblicata dalla Gazzetta Dello Sport e indica che i legami tra Gnonto e la Juventus potrebbero essere più forti in Italia che altrove.

La Juventus punta Gnonto

Tuttavia, finora non ci sono state quasi voci che abbiano collegato Fede Chiesa al Liverpool, quindi è piuttosto improbabile che ci siano trattative in corso tra Leeds United, Gnonto e Juventus. Inoltre, Gnonto, 25 anni, è un attaccante che gioca principalmente sulla fascia sinistra e ha contribuito con tre gol e sei assist in 32 presenze in tutte le competizioni in questa stagione.

Alla luce di queste circostanze, della mancanza di legami tangibili e del rendimento relativamente modesto di Gnonto in termini di gol, nonché della mancanza di una reale necessità di rafforzare ulteriormente le opzioni d’attacco, è probabile che questa voce possa essere archiviata per il momento.

Con l’avanzare della finestra di trasferimento, ne sapremo di più sulle possibili mosse e le conferme ufficiali da parte del club. Per ora, sembra che l’interesse della Juventus per Gnonto come sostituto di Chiesa non abbia basi solide, e bisognerà attendere l’evolversi della situazione nei prossimi giorni.