Juventus, Griezmann proposto?

Antoine Griezmann potrebbe finire per essere proposto ai bianconeri dal Barcellona, che vorrebbe privarsi del suo cartellino

La notizia arriva dalla Spagna e Antoine Griezmann potrebbe essere proposto nelle prossime sessioni di mercato alla Juventus. Il calciatore francese è attualmente all’Atletico Madrid, che però lo starebbe usando con il contagocce per evitare di doverlo riscattare per 40 milioni di euro.

Il Barcellona sarebbe intenzionato a cederlo in ogni caso e nel caso in cui non dovesse arrivare il riscatto da parte dell’Atletico Madrid ci sarebbe la proposta ai bianconeri. I buoni rapporti tra le due società potrebbero portare alla conclusione la trattativa e anche in tempi rapidi.

Barcellona pronto a fare causa?

I blaugrana sarebbero pronti però a fare causa all’Atletico Madrid per l’acquisto del giocatore. Nell’estate 2021, Griezmann è passato all’Atletico Madrid tramite prestito biennale con diritto di riscatto fissato a 40 milioni di euro. Un diritto che si trasformerebbe però in obbligo se il francese giocherà, almeno il 50% delle partite in cui sarà disponibile: per essere conteggiata in tale percentuale, la singola presenza dovrà durare almeno 45 minuti.

I blaugrana riterrebbero il riscatto già avvenuto e starebbero spingendo per poter far causa all’Atletico Madrid, pur di farsi pagare i 40 milioni pattuiti. Per ora sono solo voci, ma attenzione. Nel caso in cui tutto ciò dovesse ritrovarsi ad essere confermato è auspicabile che la Juventus finisca direttamente tagliata fuori da ogni discorso. Non è la prima volta che il francese viene accostato ai bianconeri, anche in estate è accaduto ma senza che avvenisse poi qualcosa.