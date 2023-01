Juventus, Gvardiol ha le idee chiare sul suo futuro

Josko Gvardiol sembra avere le idee chiare su quale possa essere il suo futuro trasferimento. Il calciatore è nel mirino anche della Juventus

Tra le due litiganti, la terza gode. Solitamente è così, ma sembrerebbe che qui le litiganti siano ben più di due. Su Josko Gvardiol si sta scatenando una vera e propria asta, con il gicoatore che piace in tutta Europa.

Su di lui c’è anche la Juventus che lo vorrebbe per completare la propria difesa, ma l’impressione è che il giocatore sia ben più difficile da prendere. Se si parla di Premier si pensa subito a Chelsea e Tottenham forti su di lui e invece no: il calciatore vorrebbe andare al Liverpool.

La rivelazione

In una recente intervista Gvardiol ha difatti dichiarato di volersi trasferire al Liverpool. Ecco cosa ha detto: “Il mio club dei sogni? Sarebbe sicuramente il Liverpool“. Lui però non ha fretta: “Non ho fretta“, ha spiegato. “Sono al Lipsia e abbiamo ancora sei mesi per finire la stagione e vincere qualcosa. Poi guarderemo al futuro“.

Poi il retroscena di mercato: “L’estate scorsa era vicino un trasferimento e mi hanno semplicemente tenuto. Spero di trascorrere questi sei mesi con loro [Lipsia]”, ha detto. “Il Chelsea non ha rinunciato, ma era stato concordato che saremmo andati in inverno. L’inverno è arrivato, quindi dobbiamo vedere cosa e come procedere, ma va bene così, c’è ancora molto tempo, quindi vedremo. Nessuno mi ha presentato nulla. Ma non ho fretta, abbiamo tempo, lasciamo che organizzino il piano e vedremo“.