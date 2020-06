Juventus, Higuain, Chiellini e Demiral salteranno la finale con il Napoli

I tre big non riusciranno a recuperare, speranza per Ramsey

Le semifinali di ritorno di Coppa Italia hanno emesso il loro verdetto, la finale sarà Napoli-Juventus, gara che si disputerà mercoledì 17 ore 21 allo stadio Olimpico di Roma, logicamente a porte chiuse. Il match sarà trasmesso in esclusiva sulla Rai.

Per Maurizio Sarri, dunque, appuntamento con il passato, di fronte alla sua Juve si troverà quel Napoli che l’ha portato sull’olimpo dei grandi e che vorrà battere a tutti i costi per conquistare il primo trofeo in bianconero.

Il tecnico sta preparando la sfida con gli azzurri ma sarà costretto a rinunciare a tre big: Gonzalo Higuain, Giorgio Chiellini e Merih Demiral, tutti out per infortunio. Spera di rientrare tra i convocati Aaron Ramsey, out nella semifinale con il Milan.

Il centrocampista gallese stamani ha continuato il lavoro personalizzato ma ha svolto parte della seduta in gruppo. Sta recuperando ma anche qualora venisse convocato difficilmente partirà dal primo minuto.

Sarri nel frattempo deve sciogliere qualche dubbio di formazione, al momento i ballottaggi riguardano Cuadrado-Danilo e Pjanic-Khedira, in attacco si va verso la conferma del tridente Douglas Costa-Dybala-Ronaldo.