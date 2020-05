Juventus, Higuain: “Il 90% dei giocatori non sarebbe passato dal Real al Napoli”

Gonzalo Higuain, ex Real Madrid e Napoli, ha rilasciato quest’oggi alcune dichiarazioni ai microfoni di Tyc Sport, tra le quali ha spiegato ed analizzato il suo passaggio dai blancos alla squadra azzurra avvenuto nel 2013. Ecco le sue parole.

“Il 90% dei calciatori non avrebbero accettato di andare al Napoli dal Real Madrid. Io però volevo dimostrare a tutti che la decisione che avevo preso non era sbagliata. Era una scommessa molto grande, ma volevo crescere e reinventarmi come giocatore e persona. Ero convinto della scelta”.

Poi il “Pipita” ha anche parlato più nello specifico del River Plate, squadra in cui si è formato calcisticamente ed in cui si vocifera che potrebbe sbarcare, già il prossimo anno, per chiudere così la carriera dove l’aveva cominciata.