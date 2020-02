Juventus, Higuain in bilico: addio a fine stagione?

Il futuro di Gonzalo Higuain è ancora incerto, l’attaccante della Juventus non sta disputando la sua miglior stagione e il contratto in scadenza nel 2021 impone alla società riflessioni sul da farsi al termine del campionato.

MINUTAGGIO – Il Pipita fino a questo momento ha collezionato 32 presenze, mettendo a segno 8 reti (5 in Serie A, 2 in Champions e 1 in Coppa Italia). Per Sarri, tuttavia, non è un titolare inamovibile, il tecnico ama far ruotare i propri attaccanti e spesso al numero 21 ha preferito Paulo Dybala.

PESO SUL BILANCIO – Higuain attualmente percepisce un ingaggio da 7,5 milioni di euro l’anno, 14 lordi, cifra alta per un giocatore che il prossimo dicembre compirà 33 anni. Al momento non è in programma alcun incontro per il rinnovo e l’addio in estate è una pista concreta.

RITORNO IN ARGENTINA? – La società bianconera nelle prossime settimane sarà chiamata a decidere sul futuro dell’argentino. Qualora il rinnovo non dovesse arrivare, l’attaccante potrebbe partire e far ritorno in Argentina, dove lo attende il River Plate, squadra in cui il Pipita vorrebbe chiudere la carriera.