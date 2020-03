Juventus, Higuain piace al Valencia: sarà la contropartita per Ferran Torres?

La Juventus al lavoro in chiave mercato. In attesa di capire quando la sessione estiva aprirà i battenti, gli uomini mercato bianconeri programmano le operazioni in entrata e in uscita con un occhio di riguardo al reparto avanzato, che potrebbe subire numerosi cambiamenti.

OBIETTIVI – I nomi che circolano in orbita Juventus sono di grandissimo livello: si va dai brasiliani Gabriel Jesus e Kaio Jorge a Kane e Icardi. L’eventuale arrivo di un nuovo centravanti dipenderà comunque dalla partenza di Gonzalo Higuain, ormai con un piede fuori da Torino.

PROBABILE ADDIO – Il Pipita nonostante l’approdo in panchina di Maurizio Sarri non è mai riuscito a conquistare definitivamente il posto da titolare. Per il tecnico non è indispensabile e il mancato rinnovo del contratto, in scadenza nel 2021, fa capire che anche per la società è lo stesso. L’argentino in caso di offerte congrue partirà.

INTERESSE – Stando a quanto riporta in Spagna Don Balon, l’attaccante è finito nelle mire del Valencia. La Juventus dal canto suo è pronta a sfruttare l’interesse degli spagnoli per mettere a segno un importante colpo in entrata.

CONTROPARTITA – Come rivela il portale spagnolo, il direttore sportivo Paratici avrebbe intenzione di sfruttare Higuain come contropartita per arrivare a Ferran Torres, esterno d’attacco classe 2000′ e profilo fortemente gradito alla Juventus.