Juventus – Higuain, Pjanic e Khedira lasciano l’Italia per tornare dalle loro famiglie

La Juventus è in quarantena, squadra e staff sono in isolamento dopo la positività di Rugani e Matuidi al Coronavirus. Nei giorni scorsi tutti i tesserati hanno effettuato la prova tampone e al momento non risultano altri positivi.

Per tale motivo alcuni giocatori hanno interrotto la quarantena per rientrare dalle proprie famiglie.

PJANIC E KHEDIRA – Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, i due centrocampisti avrebbero lasciato l’Italia nei giorni scorsi per tornare rispettivamente in Bosnia e in Germania. Ovviamente dopo l’autorizzazione dello società e dopo il risultato del tampone, negativo per entrambi.

HIGUAIN – Stesso discorso per Gonzalo Higuain, in viaggio verso l’Argentina. Il Pipita ha ottenuto l’autorizzazione del club e, stando a quanto riporta Tuttojuve.com, prima di partire dall’aeroporto di Caselle Torinese ha presentato un certificato che attestava la negatività al COVID-19 dopo il tampone effettuato negli scorsi giorni.

MOTIVO – A differenza di Pjanic e Khedira, però, Higuain ha deciso di tornare in patria a causa delle condizioni di salute della madre, attualmente malata.