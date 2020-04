Juventus, Higuain rischia di essere il “nuovo caso Mandzukic”: il Pipita vuole restare in Argentina

Gonzalo Higuain rischia di finire ai margini del progetto Juve così come accaduto qualche mese fa a Mario Mandzukic. Mentre però il centravanti croato fu costretto all’addio in quanto ritenuto poco idoneo al tipo di gioco di Sarri, il Pipita potrebbe restare fuori a causa dei rapporti oramai inclinati con la società.

FUGA IN ARGENTINA – Higuain settimane fa ha lasciato l’Italia per tornare nel proprio paese e accudire la madre malata. Stando però a quanto riporta Repubblica, l’attaccante non vorrebbe rientrare in tempi brevi, preoccupato dalle dimensioni dell’epidemia in Italia, epidemia che in Argentina ha raggiunto numeri più bassi.

RIPRESA – Il club bianconero, così come gli altri club di A, sta programmando la ripresa degli allenamenti, che dovrebbe avvenire nei primi giorni di maggio. Se non vi saranno ulteriori disposizioni, il campionato potrebbe ripartire alla fine di maggio o inizio giugno. Per quel periodo la Juve conta di avere tutti i giocatori a disposizione.

RIENTRI – Ecco perché la società sta richiamando tutti i calciatori che erano volati all’estero e che saranno costretti a restare due settimane in quarantena non appena saranno tornati in Italia.

A fine aprile, intorno al 26, dovrebbero rientrare i brasiliani Danilo, Alex Sandro e Douglas Costa, così come Cristiano Ronaldo. Oggi è rientrato Miralem Pjanic e nei prossimi giorni sarà il turno di Szczesny, Rabiot e Khedira.