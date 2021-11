Juventus horror, tifosi chiedono l’esonero di Allegri

Con l’arrivo di Max Allegri i tifosi della Juventus speravano in un inizio di campionato diverso. La situazione è invece davvero preoccupante, con i bianconeri che ora sono a metà classifica.

I tifosi bianconeri, in particolare, sono preoccupati per le prestazioni non proprio esaltanti della squadra, con il rischio di lottare per un obiettivo diverso dallo Scudetto, ovvero quello di non retrocedere.

Intanto l’allenatore ha preso la decisione di portare tutta la squadra in ritiro per una settimana, questo al fine di cambiare la mentalità e portare punti preziosi per non perdere le posizioni che contano nel campionato italiano.

I tifosi della Juventus, invece, sembrano essere più drastici, con alcuni che hanno addirittura chiesto l’esonero immediato di Allegri.

Sul web, infatti, si parla addirittura di un possibile ritorno di Andrea Pirlo. Difficilmente, però, la famiglia Agnelli procederà con l’esonero di Allegri, dal momento che quest’ultimo ha un contratto milionario che lo legherà ai bianconeri per i prossimi anni.