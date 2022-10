Juventus, i nomi per la fascia sinistra

Tanti nomi per la fascia sinistra dei bianconeri, con Alex Sandro che sembra in uscita dopo il mancato rinnovo

Alex Sandro non rinnoverà il proprio contratto con la Juventus, nonostante il giocatore sembri voglioso di restare. Nelle ultime dichiarazioni del brasiliano si legge: “Dipende dalla società, il rinnovo non posso farlo da solo”.

Oltre alle solite dichiarazioni di campo: “Questa settimana abbiamo lavorato con la giusta mentalità. Dovevamo portare i tre punti a casa e abbiamo fatto una partita con grande umiltà. In questa fase dobbiamo fare le cose semplici, ci abbiamo provato e ci siamo riusciti”.

Chi arriva al suo posto?

Il calciatore brasiliano sembra poter lasciare, con la Juventus che avrebbe già puntato gli eventuali sostituti. Nel mirino ci sarebbero Alejandro Grimaldo del Benfica, Jordi Alba del Barcellona, Raphaël Guerreiro del Borussia Dortmund e Ramy Bensebaini.

Per ora difficile fare previsioni su chi possa essere il nuovo terzino, ma una cosa è sicura: potrebbe non arrivare nel mese di gennaio. Specialmente nel caso in cui fosse Bensebaini, che non ha un passaporto da comunitario. La Juventus infatti ha già occupato gli slot disponibili per gli extracomunitari e dovrà aspettare per poterne tesserare altri.

Intanto per Grimaldo si complica sempre più. Il giocatore è nel mirino di varie squadre di Premier League e sarebbe intrigato dalla possibilità di trasferirsi in Inghilterra. La Juventus potrebbe provare un assedio già dal mese di gennaio per lui, con il Benfica che ha l’acqua alla gola per via del mancato rinnovo di contratto.