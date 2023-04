Juventus, i tifosi non gradiscono Giuntoli: “Al Napoli ha preso un flop per 40 milioni”

In casa Juventus si pensa alla prossima stagione. Dopo la rivoluzione riguardante il Consiglio di Amministrazione, i bianconeri puntano al ritorno ai vertici e per farlo è necessario avere una dirigenza in grado di competere ad alti livelli. Per questo motivo, gli occhi sarebbero puntati su Cristiano Giuntoli, attualmente dirigente della SSC Napoli.

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il club bianconero sarebbe disponibile ad ingaggiare il dirigente, il quale, però, ha già messo un punto alla questione dichiarando: “Sono indiscrezioni giornalistiche. Si chiama fuori? Ho un contratto col Napoli, non c’è niente di nuovo“.

Diversa è la posizione dei tifosi della Juventus circa un possibile arrivo di Giuntoli in bianconero. La pagina “Cavallo bianconero”, infatti, scrive: “Il DS del futuro lo abbiamo già in casa: Manna. Il DS della NextGen ha dimostrato grande competenza, idee e colpi. Io punterei su di lui. Calvo, Manna e Del Piero sarebbero un ottima dirigenza. Penserei più alla panchina sinceramente“.

In particolare, il dirigente del Napoli non viene ritenuto all’altezza anche per alcuni acquisti non proprio convincenti. Tra questi, ci sarebbe anche Hirving Lozano, il quale è stato comprato per una cifra di 40 milioni di euro.