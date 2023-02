Juventus, i tifosi: “Penalizzati per far vincere lo Scudetto al Napoli”, ma poi sono gli stessi che vogliono Spalletti

La SSC Napoli continua a macinare punti nel campionato di Serie A. La squadra di Luciano Spalletti è sempre in crescita e il sogno Scudetto è sempre più una realtà. Non tutti, però, accettano il primato degli azzurri, con alcuni tifosi che attribuiscono il primo posto alla penalizzazione della Juventus.

Sul web, infatti, alcuni tifosi bianconeri scrivono: “Senza il -15 saremmo pari con l’Inter. Con la squadra che abbiamo potevamo anche agganciare il Napoli“, “Ci hanno tolto di mezzo per far vincere lo Scudetto al Napoli, ora è chiaro“, “Abbiamo la squadra più forte di tutti, ci possono togliere lo Scudetto solo fuori dal campo“.

I tifosi bianconeri non accettano il primato azzurro, però vorrebbero proprio Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus per il prossimo anno. Sempre tra i commenti, infatti, ne emergono alcuni che invitano l’allenatore del Napoli a trasferirsi alla Juventus per iniziare un ciclo vincente: “Abbiamo bisogno di Spalletti, avete visto come fa giocare il Napoli?” e ancora: “Altro che Giuntoli o Osimhen, a noi serve Luciano“.