Juventus, idea Boga: può prendere il posto di Douglas Costa

La Juventus sulle tracce di Jeremie Boga, attaccante esterno francese classe 1997, attualmente in forza al Sassuolo e vera rivelazione della prima parte di stagione, con 8 reti e 4 assist in 24 presenze in Serie A.

Stando a quanto riportato stamani da Sky Sport, il Chelsea non eserciterà l’opzione per il riacquisto del cartellino e il Sassuolo sarà quindi libero di cedere l’esterno al miglior offerente.

La Juventus è in buonissimi rapporti con gli emiliani, come dimostrano le numerose operazioni di mercato messe in piedi negli ultimi anni. Ecco perché il direttore sportivo Paratici si sta muovendo per mettere le mani sul francese, seguito anche da Roma, Napoli e Inter.

L’arrivo di Boga in bianconero andrebbe a colmare il vuoto lasciato da Douglas Costa. Il brasiliano è in uscita e ha molto mercato soprattutto in Premier League, dove lo seguono le due squadra di Manchester.

Vedremo dunque come evolverà la situazione nelle prossime settimane, ma l’impressione è che il nome di Boga resterà al centro del mercato per parecchio tempo, la concorrenza è tanta e per la Juventus non sarà facile mettere le mani sul giocatore.