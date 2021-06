Juventus, idea Mancini per il post Chiellini, ma la Roma fa muro

La Juventus è proiettata sul presente ma getta l’occhio al futuro e riflette su come rinnovare la difesa quando andranno via Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci.

Per quanto riguarda Chiellini, al termine dell’Europeo il difensore dovrebbe rinnovare per un’altra stagione, probabilmente l’ultima, mentre Bonucci ha un contratto fino al 2024 e rappresenta ancora una garanzia.

La Juve non ha comunque intenzione di farsi trovare impreparata e sta già pensando a chi dovrà affiancare De Ligt nei prossimi anni. Stando a quanto si legge su Il Messaggero, nel mirino dei bianconeri c’è Gianluca Mancini.

Il centrale della Roma ha disputato una stagione di gran livello ma percepisce un ingaggio da 1,5 milioni l’anno. Per i giallorossi è uno dei pilastri su cui costruire il futuro e Pinto è al lavoro per rinnovare il contratto e aumentare lo stipendio.

Per la Juve, dunque, la strada è in salita, ma la situazione potrebbe cambiare qualora il giocatore non trovasse l’accordo per il prolungamento. In tal caso i bianconeri si farebbero trovare pronti.