Juventus, il Barcellona pensa a Cuadrado

Dalla Spagna arriva l’indiscrezione secondo cui i catalani sarebbero interessati a Juan Cuadrado. Il terzino potrebbe salutare a fine stagione

La Juventus sembra intenzionata a puntare il tutto e per tutto su nuovi terzini sulle fasce, con il contratto di Juan Cuadrado che potrebbe finire per non essere rinnovato. Il terzino colombiano va in scadenza a fine 2023, con la Juventus che punterà su altri obiettivi.

Il rapporto con il colombiano si è raffredato con il passare del tempo, specialmente dopo il rinnovo dello scorso anno che non è stato ritenuto troppo simpatico da parte degli emissari bianconeri. Infatti, il giocatore non avrebbe aperto al rinnovo per più anni, spalmandosi l’ingaggio.

Va al Barcellona?

Il calciatore sembra intenzionato a lasciare, dunque, con la Juventus che però non si dispererebbe. Sono tanti i profili varati, tra cui anche Alejandro Grimaldo che sembra tra i preferiti. Il colombiano, però, sarebbe finito nel mirino del Barcellona.

Secondo quanto riportato da elgoldigital i blaugrana sarebbero sul giocatore. Ecco cosa hanno detto: “A 34 anni, il colombiano è ancora un giocatore fondamentale per Allegri. Sia come terzino che come centrocampista di destra, il suo livello è stato eccellente. Xavi Hernandez vuole un giocatore con queste caratteristiche, che sia in grado di avanzare e che abbia l’esperienza necessaria per competere con le migliori ali del mondo.

Non sarà facile convincere Cuadrado a lasciare la Juventus, visto che è già un’istituzione del club. Ma la sfida per il Barcellona è quella di fare un altro passo avanti nella sua carriera, ancor più sapendo che con il trasferimento di Koundé il posto nell’undici titolare è praticamente garantito. Ora non resta che aspettare e vedere come si risolverà il suo futuro, ma il Barcellona sta tenendo d’occhio la sua situazione“.