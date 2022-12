Juventus, il Bayern vuole il De Ligt bis

Il Bayern Monaco starebbe pensando ad un altro difensore della Juventus da acquistare nelle prossime sessioni di mercato

Giovane e con il mito di De Ligt, stessa nazionalità. Dean Huijsen è uno dei giovani più in mostra, attualmente, per la Juventus Primavera. Il giovane calciatore olandese gioca come difensore e in una delle ultime uscite dei bianconeri in amichevoli ha mostrato di poter essere materiale da prima squadra.

Dall’estero danno come per possibile il suo passaggio al Bayern Monaco, con la Juventus che però non sarebbe intenzionata a cedere il proprio giovane talento. I bianconeri vorrebbero costruire su di lui la difesa del futuro, così da poter avere già in casa i talenti del domani.

Cosa dicono all’estero

A parlare della questione è Abendzeitung che evidenzia la possibile trattativa. Ecco cosa hanno detto: “Il Bayern avrebbe tenuto d’occhio Dean Huijsen della Juventus. Secondo l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, i campioni in carica di Germania sono tra i top club che stanno osservando più da vicino il 17enne difensore centrale. Il giovane olandese è considerato uno dei più grandi talenti della difesa centrale in Europa ed è legato alla Juventus fino al 2024.

I bianconeri vorrebbero prolungare il contratto non appena Huijsen diventerà maggiorenne nell’aprile del prossimo anno e potrà quindi firmare un contratto da professionista. Nonostante la giovane età, l’olandese U18 ha già un pacchetto complessivo impressionante. Huijsen è alto 1,95 metri, ha entrambi i piedi ed è una grande minaccia per un difensore. In questa stagione ha segnato sei gol in 14 partite con la Juventus U19 in tutte le competizioni“.