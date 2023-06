Juventus, il Chelsea ci riprova per Szczesny

Il Chelsea sta valutando la possibilità di trasferire il portiere della Juventus Wojciech Szczesny quest’estate, visto che potrebbe essere disponibile per circa 15-20 milioni di euro

I Blues sono alla ricerca di un sostituto per Edouard Mendy e Kepa Arrizabalaga: Andre Onana dell’Inter è una delle priorità in quel ruolo, ma secondo fonti inglesi bene anche Szczesny sarebbe stato preso in considerazione.

La Juve sembra disposta a lasciar partire il polacco per il giusto prezzo, con club dell’Arabia Saudita che stanno monitorando la sua situazione e valutando offerte per quest’estate. Il Chelsea conosce Szczesny e le sue qualità fin dai tempi in cui militava in Premier League con i rivali dell’Arsenal, mentre in Serie A ha continuato a crescere a vista d’occhio.

Possibilità concrete?

Anche se Onana potrebbe essere l’opzione migliore secondo le volontà dei londinesi, potrebbe avere senso per loro muoversi per Szczesny come piano B se l’accordo per il portiere dell’Inter non dovesse andare in porto. I nerazzurri vogliono almeno 60 milioni di euro per lasciarlo partire, cifra che i londinesi potrebbero sborsare solo nel caso in cui dovesse finire per essere ceduto qualcuno dell’attuale rosa.

La Juventus, intanto, sta valutando il portiere dell’Atalanta Marco Carnesecchi per sostituire Szczesny quest’estate. Oltre a Onana e Szczesny, ci sarebbe la possibilità che Kepa diventi la prima scelta di Pochettino in porta per la prossima stagione. Una cosa è sicura: Mendy sembra possa partire, con Slonina che potrebbe finire per fare da secondo. Il portiere statunitense sta vivendo una grossa crescita e potrebbe finire per essere valutato nelle prossime settimane.