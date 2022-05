Juventus, il Chelsea vuole Rabiot

I londinesi vogliono Adrien Rabiot e sarebbe pronta un’offerta pur di accaparrarselo. Per i bianconeri il calciatore è in uscita

Adrien Rabiot sembra essere ai saluti. Il calciatore francese potrebbe essere tra i sacrificati del mercato estivo, visto anche l’essere discontinuo in campo. Il centrocampista ha già alcune offerte, con il Chelsea che sembra esser pronto ad accaparrarselo.

I campioni d’Europa in carica sarebbero infatti pronti a fare un’offerta alla società bianconera pur di accaparrarsi le prestazioni dell’ex Paris Saint Germain. Il contratto del francese è in scadenza nel 2023 e appare improbabile una sua permanenza.

Il prezzo fatto dalla Juventus

Il Chelsea sarebbe pronto ad offrire una cifra tra i 15 e i 20 milioni di euro, anche se al momento preoccupa lo stipendio. Il club inglese non sarebbe convinto dei 7 milioni di euro netti annui che il giocatore percepisce alla Juventus, ma sembra esserci margine di trattativa. Al momento il giocatore è in cerca di rilancio, specialmente dopo un’avventura non propriamente spettacolare a Torino. Il finale di stagione lascia comunque ben sperare per il futuro.

La Juventus avrebbe fissato il prezzo del cartellino dell’ex centrocampista del Paris Saint Germain proprio tra i 15 e i 20 milioni, ma non è detto che non possa essere inserito nella trattativa anche il cartellino di Jorginho. L’italo-brasiliano interessa da tempo ai bianconeri, anche se resta da capire se ci possa essere il gradimento totale di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese preferisce centrocampisti più fisici, dunque è probabile si viri su un profilo alla Pogba o simile.