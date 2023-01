Juventus, il piano per il vice Cuadrado

La Juventus potrebbe cercare un vice Cuadrado per il mese di gennaio. Il colombiano è in partenza per giugno

La Juventus starebbe pensando di regalare a Massimiliano Allegri un vice Cuadrado già dal mese di gennaio. Nonostante il calciatore colombiano potrebbe salutare a fine stagione, l’obiettivo sembrerebbe dargli un ricambio già a stagione in corso.

Il primo obiettivo della lista continua ad essere Maehle dell’Atalanta, con i bergamaschi che però sembrano spingere per un’acquisizione a titolo definitivo. La Juventus si è spinta fino ad un prestito con diritto di riscatto, ma i nerazzurri vorrebbero l’obbligo.

Il danese arriva?

L’attuale valore di mercato del danese è di circa 15-20 milioni di euro, con la Juventus che potrebbe spuntarla inserendo un obbligo di riscatto a determinate condizioni. L’Atalanta sarebbe ben predisposta alla cessione, specialmente perché a quel punto potrebbe puntare su Ruggeri o Soppy. Giocatori entrambi giovani, su cui l’Atalanta sembra voler puntare fortemente per il futuro prossimo.

Gasperini, intanto, qualche settimana fa ha lasciato alcune dichiarazioni in conferenza sul proprio terzino: “Ci ha messo un po’ di tempo ma è molto inserito, molto positivo. Ho aspettato a impiegarlo a centrocampo perché aveva i mondiali sullo sfondo, non mi sembrava una cosa bella cambiargli ruolo. Può giocare anche lì e mi sta dando segnali molto positivi. Per adesso nelle amichevoli, però ha una corsa e una resistenza particolare, una capacità di inserimento da posizione centrale”. Difficile che parta da gennaio, dunque, anche se l’impressione è che ci possa essere margine di trattativa per lui.