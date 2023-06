Juventus, il primo acquisto di Giuntoli è uno ‘smacco’ ad Aurelio De Laurentiis?

Cristiano Giuntoli potrebbe presto diventare un nuovo dirigente della Juventus. Sono ormai mesi che il direttore sportivo dell’area partenopea ha comunicato la sua volontà di andare via, con un anno di anticipo, per sposare il progetto dei bianconeri ma, fino a questo momento, non si è trovato l’accordo con il presidente Aurelio De Laurentiis.

Il numero uno azzurro, infatti, è preoccupato dalle conseguenze derivanti dal passaggio di un uomo chiave in una rivale per lo Scudetto, preoccupazioni sicuramente lecite secondo le ultime indiscrezioni di mercato. Con il uso approdo alla Juventus, infatti, Cristiano Giuntoli potrebbe subito puntare un obiettivo del Napoli, l’attaccante dell’Atalanta Rasmus Winther Højlund. Quest’ultimo è infatti un pupillo del dirigente e potrebbe rappresentare il primo acquisto con il suo approdo in bianconero. L’attaccante, però, rappresenta anche un nome sulla lista del presidente Aurelio De Laurentiis in caso di addio di Victor Osimhen.