Juventus, il primo affare di Giuntoli è un calciatore del Napoli?

Cristiano Giuntoli sarebbe pronto a soffiare uno dei calciatori di maggior talento del Napoli. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, l’ormai ex dirigente della Juventus potrebbe portare in bianconero uno dei giocatori partenopei in scadenza e che il presidente Aurelio De Laurentiis potrebbe ‘svendere’ per via del contratto fino al 30 giugno 2024: Piotr Zielinski.

Con 30 milioni di euro, infatti, il nuovo dirigente della Juventus potrebbe soffiare Zielinski al Napoli e regalarlo a Max Allegri. Non è un segreto, infatti, che Giuntoli è sempre stato un ammiratore del polacco. Bisogna capire, però, se il giocatore è poi disposto al trasferirsi nella squadra rivale dopo essere diventato un idolo dei tifosi.