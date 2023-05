Juventus, il 22 maggio la prima stangata: 21 punti di penalizzazione e il rischio della ‘zona retrocessione’

In arrivo l’ennesima stangata per la Juventus. Secondo le ultime indiscrezioni, non sarebbero finite le sanzioni per i bianconeri, i quali conosceranno il proprio futuro il prossimo 22 maggio. La società della famiglia Agnelli, infatti, rischierebbe grosso e in attesa della manovra stipendi potrebbe essere penalizzata di 21 punti.

È l’edizione odierna di TuttoSport a fare il punto sulla situazione. L’obiettivo di Chiné, infatti, è quello di escludere i bianconeri dalla partecipazione alle prossime competizioni europee e per questo servirebbe una sanzione esemplare da non consentire ai bianconeri la qualificazione.

I bianconeri, tuttavia, come riportato da diverse testate sul web, rischierebbe ancora di più e fino a 40 punti di penalizzazione per via della manovra stipendi il che, al momento, porterebbe la Juventus in zona retrocessione.