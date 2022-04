Juventus, il punto su tutti i prestiti

I calciatori della Juventus in prestito sono tanti. Tuttosport fa il punto sui calciatori bianconeri che torneranno alla casa madre in estate

Sono tanti i giocatori bianconeri in prestito per l’Europa. Tra giocatori già affermati e calciatori che devono crescere sono tanti quelli di proprietà bianconeri.

Tra questi, anche Aaron Ramsey ai Rangers e Marko Pjaca al Torino. Senza dimenticare Gori al Como, Kastanos alla Salernitana, Clemenza al Pescara, Del Sole all’Ancona, Coccolo all’Alessandria e Brunori al Palermo. Tutti giocatori in rampa di lancio, con il solo Ramsey a rappresentare i calciatori in discesa.

I giovani bianconeri si fanno vedere

Tra i tanti prospetti spiccano Rovella, Fagioli e Gatti che tanto bene stanno facendo con le rispettive squadre. Discorso a parte per Radu Dragusin e Felix Correia, che alternano buone prestazioni a cattive. Giocatori che dovranno nettamente crescere.

Più complicate – invece – le situazioni di Ihattaren e Frabotta. Il primo è fermo da mesi per problemi personali – ha giocato di recente con le giovanili dell’Ajax – mentre il secondo è tediato dagli infortuni. Filippo Ranocchia si sta mettendo in mostra con il Vicenza, ma appare ancora troppo acerbo.

Discorso un po’ più differente per gli altri. Rafia e Zanimacchia dovranno essere valutati meglio, così come Wesley e Gozzi. Appare difficile per il momento, invece, che gente come Delli Carri, Di Pardo, Capellini, De Marino, Peeters e Lungoyi possa esser presa in considerazione. Così come Mulé, Gori, Vrioni, Beruatto e Olivieri. Tutta gente che dovrà andare nuovamente in prestito e che dovrà cercare di mettersi in mostra per arrivare alla Juventus.