Juventus, il punto sull’attacco: Milik vuole solo i bianconeri, ma Suarez è in pole. Dzeko sullo sfondo

Gli ultimi aggiornamenti sulle trattative in casa Juve per il reparto avanzato

“L’attaccante mi serve il prima possibile, però il mercato è lungo. Ci sarà tempo per poter lavorare fino al 4 ottobre”. Con queste parole rilasciate ai microfoni di Sky Sport Andrea Pirlo, al termine di Juventus-Novara, ha fatto intendere che la Juve ha bisogno di un nuovo centravanti in breve tempo, in modo da inserirlo nei dettami di gioco bianconeri.

Il direttore sportivo Paratici è al lavoro per accontentare il tecnico, ma le piste in ballo sono tutt’altro che semplici. Il primo obiettivo è Luis Suarez, ormai ai margini del Barcellona, ma restano in piedi anche le trattative per Milik e Dzeko.

Suarez lascerà il Barça ma i tempi rischiano di diventare lunghi per le pratiche necessarie ad ottenere il passaporto comunitario. L’attaccante ha già l’accordo con i bianconeri ma deve trovare l’intesa con il club catalano sulla buonuscita.

Certamente meno complicata la pista Milik, l’attaccante vuole la Juventus e da tempo ha l’accordo con la società di Agnelli. Nel caso l’affare non dovesse concretizzarsi è pronto a restare a Napoli e trasferirsi a Torino a parametro zero alla scadenza contrattuale nel prossimo giugno. Per portarlo subito in bianconero servono oltre 20 milioni, cifra che la Juve non è disposta a spendere per un giocatore in scadenza.

Non semplice neppure la pista Dzeko, il bosniaco apprezza l’interesse dei bianconeri ma la Roma lo cederà solo qualora fosse lui a chiederlo e l’attaccante al momento non sembra intenzionato a rompere con la società.