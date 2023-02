Juventus, il titolo della Gazzetta dello Sport che non è andato giù a Paolo Ziliani

Il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Paolo Ziliani, ha scritto in merito alla prima pagina apparsa nella giornata di ieri sull’edizione de La Gazzetta dello Sport, che titolava: “La nuova dirigenza chiede ad Allegri la Coppa per restare in Champions League“.

Questo il tweet del giornalista: “L’hanno scritto davvero “Per restare in Champions”. La Juventus che l’UEFA bandirà da tutte le coppe per almeno due anni. Che nessuno sa in quale serie giocherà il prossimo campionato. Attesa in mille tribunali coi dirigenti storici già inibiti per anni. Ed è appena cominciata“.

Come annunciato da Ziliani ormai da settimane, la Juventus rischia seriamente di iniziare il prossimo campionato in una serie inferiore e l’esclusione dalle competizioni europee per almeno due anni.