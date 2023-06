Juventus, il Tottenham vuole uno sconto per Kulusevski

Il Tottenham starebbe cercando una soluzione per evitare di sborsare per intero i soldi pattuiti con la Juventus sui 35 milioni di euro del riscatto. Il calciatore è alla seconda stagione di prestito al Tottenham, dopo essere arrivato nel gennaio 2022, e se non arrivasse un riscatto tornerà in bianconero.

Il giocatore dovrà trovare una soluzione, con i bianconeri che però sembrano intenzionati a cederlo ad ogni costo. La volontà dello svedese sarebbe quella di continuare insieme ai londinesi, che sarebbe reciproca visto che gli Spurs puntano molto su di lui. Nella scorsa annata il giocatore ha vissuto momenti altalenanti a causa del continuo caos in panchina, che ha portato i londinesi anche fuori dalle coppe europee.

Nei prossimi giorni sarebbe in programma un incontro tra Tottenham e Juventus per provare a limare la distanza nella trattativa per Dejan Kulusevski. L’obiettivo del club londinese sarebbe quello di abbassare la cifra per il diritto di riscatto che è stata fissata a 35 milioni di euro. Si vorrebbe uno sconto di almeno qualche milione, con la Juventus che potrebbe acconsentire per agevolare la trattativa.

Nell’ultimo anno e mezzo al Tottenham, Kulusevski ha collezionato 57 presenze e 7 reti in tutte le competizioni. Un giocatore su cui a Londra sembrano puntare molto per il futuro e dove lui stesso vorrebbe rimanere. Un ritorno alla Juventus potrebbe essere per lui un passo indietro, specialmente perché non avrebbe spazio effettivo.