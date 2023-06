Juventus, in arrivo stangata dalla UEFA: radiazione dalle Coppe e multa milionaria

L’edizione de La Gazzetta dello Sport scrive in merito alla Juventus e i rischi del club bianconero per le violazioni sul Fair Play Finanziario. Entro metà luglio, infatti, i bianconeri conosceranno il proprio futuro, con la UEFA che non ha intenzione di essere ‘clemente’ come successo in Italia, con i bianconeri che sono riusciti ad ottenere una semplice multa ed alcuni punti di penalizzazione. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, la Juventus rischierebbe una radiazione delle Coppe Europee per un anno, con la Conference League che quindi non potrà essere disputata, ed una multa milionaria.

La Gazzetta dello Sport riporta: “I bianconeri hanno firmato a fine 2022 un accordo triennale, un “settlement agreement”, con l’Uefa. Il settlement è un percorso meno punitivo per i club, a patto però che gli obiettivi siano raggiunti e che le dichiarazioni siano corrette. Nel caso specifico della Juve, la punizione globale (multa di 23 milioni) è stata ridotta ad appena 3 milioni“.

“Il mancato raggiungimento degli obiettivi comporterà sicuramente un aumento della multa, da 4 fino ai 23 milioni totali, cioè senza più sconto, più limiti alla rosa e al mercato. C’è poi un altro scenario peggiore. Se il giudice dovesse considerare molto gravi le violazioni, potrebbe dichiarare nullo il “settlement”: si arriverebbe così a una sanzione senza “trattativa”“.