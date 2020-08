Juventus, in cabina di regia si pensa a Paredes: le ultime

La Juventus lavora in chiave mercato alla ricerca di un centravanti di livello e di un centrocampista che faccia partire l’azione. Se per l’attacco i nomi sono quelli di Arek Milik ed Edin Dzeko, per la mediana nelle ultime ore c’è stato un ritorno di fiamma per Leandro Paredes, centrocampista classe ’94 del Paris Saint-Germain.

Stando a quanto riporta Sky Sport, la Juve potrebbe tornare a trattare il centrocampista con il club parigino, nel mirino dei bianconeri da diverso tempo. La buona riuscita dell’operazione dipenderà, però, dalle strategie future dei francesi.

Dopo la sconfitta in finale di Champions, infatti, il PSG sta decidendo se confermare o meno il tecnico Tuchel. Qualora il tedesco rimanga in panchina è probabile che il centrocampista argentino decida di restare a Parigi.

Il motivo è semplice: Paredes nell’undici di Tuchel è uno dei punti fermi, come dimostrano le 33 presenze stagionali e il posto da titolare nella finale persa con il Bayern Monaco. Un bottino di non poco conto.

Ecco perché la Juve attende di capire quali saranno le scelte del club francese e se il giocatore verrà messo sul mercato. In tal caso i bianconeri si faranno avanti.