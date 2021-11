Juventus, in caso di addio di Ramsey idea Villar

Tra i giocatori sul piede di partenza in casa Juventus c’è Aaron Ramsey. Il centrocampista sta trovando poco spazio con Allegri e l’ingaggio pesante spinge la società a cercare nuovi acquirenti.

Il gallese piace molto in Premier League e in caso di offerte soddisfacenti il club è pronto a dare il via libera alla cessione.

Stando a quanto riportato nelle ultime ore da Calciomercato.it, i bianconeri, in caso di addio di Ramsey, per rimpiazzarlo starebbero pensando a Gonzalo Villar, centrocampista classe 1998 della Roma.

Lo spagnolo è finito in fondo alle gerarchie del tecnico Mourinho, che l’ha impiegato pochissimo in questo inizio di stagione, spedendolo addirittura in tribuna in alcune occasioni.

Il centrocampista potrebbe, dunque, partire a gennaio, ma la Juve dovrà fare attenzione alla concorrenza di Siviglia e Valencia.