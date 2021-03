Juventus in corsa per Alaba. L’agente: “Le big europee lo vogliono, spetterà a lui decidere”

David Alaba lascerà il Bayern Monaco al termine della stagione. Il 28enne difensore austriaco è in scadenza di contratto e non rinnoverà, come da lui stesso confermato giorni fa in conferenza stampa.

Sulle tracce del giocatore da mesi ci sono i top club europei, a confermarlo ci ha pensato direttamente l’agente Pini Zahavi, che alla Bild ha parlato del futuro del giocatore:

“Alaba? Tutti i top club europei sono su di lui, ma sarà solo David a prendere la decisione finale”.

Il difensore fino a qualche settimana fa era dato vicino al Real Madrid di Florentino Perez, ma la pista attualmente sembra essersi raffreddata e sono tornate in corsa Juventus e Paris Saint-Germain.

I bianconeri di recente hanno iniziato a sondare il terreno con l’entourage del giocatore, per convincerlo ad approdare a Torino servirà mettere sul piatto un ingaggio di quelli importanti.