Juventus in crisi d’attacco, Osimhen resta un sogno complicato: il parere di De Laurentiis

La Juventus sta attraversando un periodo difficile in attacco, non riuscendo a trovare la via del gol nelle ultime tre partite di campionato. La scarsità di occasioni create ha portato critiche pesanti nei confronti dei suoi attaccanti, con Dusan Vlahovic sotto i riflettori. Anche nella recente sfida all’Allianz Stadium contro il Napoli, il centravanti serbo ha offerto una prestazione deludente.

Riflettori su Victor Osimhen

La situazione ha spinto la dirigenza bianconera a riflettere seriamente sulla possibilità di acquistare un nuovo centravanti. Il direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli, ha sempre dimostrato grande stima per Victor Osimhen, al punto da fare di tutto per portarlo al Napoli durante la sua esperienza in Campania.

Il nigeriano, da parte sua, mantiene un forte legame con Giuntoli, un rapporto che potrebbe alimentare le speranze dei tifosi juventini. Tuttavia, l’ostacolo principale rimane il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis.

Il patron del club partenopeo non ha alcuna intenzione di cedere Osimhen a una diretta concorrente. De Laurentiis, infatti, è determinato a vendere il bomber nigeriano esclusivamente a club stranieri, preferibilmente in Arabia Saudita, dove le offerte milionarie non mancano, o comunque a un club internazionale che non rappresenti una minaccia diretta per il Napoli in Serie A.

Il dilemma in casa Juventus resta dunque aperto: trovare un centravanti di spessore che possa risolvere i problemi offensivi senza riuscire a strappare Osimhen, per ora un obiettivo fuori portata, rimane la sfida principale della dirigenza.