Juventus, infortunio in Europa League: Bremer (pagato 41 mln di €) a forte rischio per la partita contro il Napoli

Contro il Napoli la Juventus rischia di perdere uno dei suoi calciatori migliori. Nella partita di Europa League, infatti, il difensore Bremer è uscito dal terreno di gioco per infortunio e le sue condizioni, al momento, non gli permetterebbero di prendere parte al prossimo impiego in campionato contro gli azzurri di Luciano Spalletti.

Anche un altro calciatore non prenderà parte alla partita: l’attaccante Kean. Non va sicuramente meglio per Luciano Spalletti, il quale dovrà fare a meno quasi di mezza squadra: Simeone, Mario Rui, Politano e Rrahmani, infatti, non saranno disponibili e neanche convocabili da parte del mister partenopeo.