Juventus interessata ad Emiliano Martinez, ecco la richiesta

Secondo quanto filtra dall’Inghilterra, la Juventus avrebbe iniziato degli approcci con l’Aston Villa per Emiliano Martinez

Dopo un mondiale super con la sua Argentina culminato con la vittoria finale, le porte del calciomercato sembrano essere apertissime per Emiliano Martinez. Il portiere dell’Aston Villa ha tanti estimatori in giro per l’Europa.

Su di lui ci sarebbero Bayern Monaco e Juventus, che lo avrebbero puntato per sostituire i rispettivi portieri. I bavaresi avrebbero intenzione di sostituire Manuel Neuer, attualmente infortunato, e pensano che il portiere argentino possa essere l’ideale. I bianconeri, invece, sembrano intenzionati a prendere un nuovo portiere nonostante Vicario potrebbe essere ben meno costoso rispetto al neo campione del mondo.

La richiesta dell’Aston Villa

Secondo quanto arriva dall’Inghilterra, i villains avrebbero richiesto alla Juventus il cartellino di Fabio Miretti per poter far partire Emiliano Martinez. Richiesta subito rispedita al mittente da parte dei bianconeri, che puntano parecchio sul talento italiano.

Emiliano Martinez, intanto, fa discutere sia in campo che fuori al campo. Il ‘gestaccio’ durante la premiazione della finale di coppa del mondo non è passato inosservato. Lui lo ha commentato così: “L’ho fatto perché i francesi mi stavano fischiando. Con me l’arroganza non funziona. Hanno pareggiato la partita con due tiri di merda. Era destino che dovessimo soffrire. Non avremmo potuto sognare un Mondiale più di così”. Ora il suo futuro potrebbe essere in una big del calcio europeo, con Juventus e Bayern Monaco che puntano forte su di lui. Più bavaresi che bianconeri, specialmente perché il portiere potrebbe costare e non poco.