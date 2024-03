Juventus, interesse di Giuntoli per Zanoli: è stato lui a portarlo da Carpi a Napoli

Cristiano Giuntoli osserva attentamente uno dei calciatori del Napoli che, fino a questo momento, non è mai stato utilizzato in maniera adeguata dai vari allenatori che si sono susseguiti sulla panchina azzurra: Alessandro Zanoli.

Il terzino è attualmente in prestito alla Salernitana e il suo futuro è ogni anno in discussione dal momento che, a Napoli, è coperto da Giovanni Di Lorenzo. Sul giocatore è vivo l’interesse di diversi club, italiani e stranieri, i quali sarebbero disposti ad offrire cifre importante, anche di circa 20 milioni di euro per acquistare le sue prestazioni sportive.

Uno dei dirigenti che non ha mai nascosto l’interesse per Zanoli è l’ex Cristiano Giuntoli, ora alla Juventus, il quale sicuramente farebbe carte false per portare in bianconero il suo pupillo. Proprio Giuntoli, infatti, ha portato il terzino dal Carpi fino al Napoli.

ALESSANDRO ZANOLI È UN ALTRO PAOLO MALDINI, LA CONFESSIONE DI CRISTIANO GIUNTOLI ALL’AGENTE DEL CALCIATORE

Dopo il passaggio alla Salernitana in prestito, l’agente di Zanoli rivelò cosa pensasse di lui l’ex Cristiano Giuntoli: “Quando inizia questo percorso di assistenza a Zanoli, Giuntoli, l’anno scorso mi disse ‘questo è un altro Paolo Maldini’. E’ il prototipo del calciatore moderno, ha gamba, ha forza, ha struttura. Se avrà continuità troverà quella che è la sua destinazione finale, tra i top club del calcio internazionale”

“Il Napoli lo ha ceduto in prestito alla Salernitana e il futuro ce lo dirà il futuro. Trovando continuità di prestazioni e rendimento si arriverà al destino finale di un calciatore importante come Alessandro. Tanti anni fa Conte, ai tempi del Siena, disse che quel giovanissimo Ciro Immobile che aveva in rosa e non giocava, me lo definì un diamante grezzo”.