Juventus, intreccio con Dumfries per il mercato

La Juventus starebbe pensando a Diogo Dalot, che uscirebbe solo nel caso in cui al Manchester United entrassero due giocatori in quel ruolo

Diogo Dalot sembra essere più che stabile nella parte rossa di Manchester. Lo United, infatti, sembra intenzionato ad esercitare la clausola di rinnovo di contratto automatico del portoghese. Il giocatore è nel mirino di tante squadre e lo United vorrebbe premunirsi.

I Red Devils, infatti, starebbero guardando sul mercato pensando di acquistare ben due giocatori. Nel caso in cui succedesse ci sarebbe un via libera alla cessione di Dalot, anche se appare altamente improbabile allo stato attuale delle cose.

I due profili e il favore alla Juventus

Nel caso in cui succedesse, sarebbe per due giocatori provenienti da fuori l’Inghilterra. Il primo è Malo Gusto, terzino di proprietà del Lione che tanto bene sta facendo con la maglia dei transalpini. Sul giocatore c’è anche il Real Madrid, che al momento sarebbe in vantaggio per lui. Il calciatore è il preferito per sostituire Marcelo.

Dall’altra parte c’è Denzel Dumfries, che sembra poter lasciare l’Inter a fronte di offerte irrinunciabili. Ad aprire la trattativa anche la sua agente, Rafaela Pimenta, che in un’intervista ha parlato del valore del suo assistito. Ecco cosa ha detto: “È strano: io trovo sempre curioso il fatto che i giocatori che vanno in nazionale sono già conosciuti. Sono giocatori che tutti noi sappiamo chi siano. Ma c’è sempre la domanda: come sarà il Mondiale? Cosa succederà e cosa vedremo in questo Mondiale? Ma qual è la sorpresa? Lo sapete quello che faranno lì, la fantasia che porteranno. Se il valore di Dumfries è aumentato con le ultime prestazioni? Speriamo di no, altrimenti diventa più difficile trasferirlo“.