Juventus, ipotesi scambio Bentancur-Asensio con il Real

Juventus e Real Madrid partner in occasione della Superlega ma non solo. I due club sono da sempre in ottimi rapporti e in estate potrebbero mettere a punto qualche operazione conveniente per entrambi.

Stando a quanto riporta Tuttosport, Andrea Agnelli e Florentino Perez potrebbero intavolare uno scambio per sistemare i rispettivi bilanci entro il 30 giugno. I nomi in ballo sarebbero quelli di Rodrigo Bentancur e Marco Asensio.

Il centrocampista bianconero sta deludendo le aspettative e potrebbe finire nel calderone che comprende quei giocatori che non rientrano nel progetto a lungo termine della Juventus.

Anche Asensio per il Real non è più quel giocatore insostituibile di qualche anno fa e il club è disposto a trattare la cessione.

Al momento lo scambio con Bentancur è solamente un’ipotesi, ma la trattativa nelle prossime settimane potrebbe entrare nel vivo. Vedremo come evolverà la situazione.