Juventus, John Elkann telefona a Gravina dopo l’episodio con l’Inter: cosa si sono detti

Nel clima ancora caldo del post partita di Inter-Juventus, John Elkann ha deciso di intervenire personalmente con una telefonata ai vertici federali. L’obiettivo non era soltanto commentare l’episodio del cartellino rosso, ma far emergere un malessere più ampio legato alla gestione arbitrale. La chiamata al presidente Gravina rappresenta un segnale politico e sportivo insieme. Un gesto che conferma quanto la dirigenza bianconera consideri l’accaduto tutt’altro che marginale.

Al centro della discussione resta l’espulsione di Kalulu, ritenuta dalla Juventus il risultato di una dinamica mal interpretata. Secondo l’ambiente torinese, la decisione sarebbe stata influenzata da una presunta simulazione di Bastoni. Elkann avrebbe sottolineato la necessità di maggiore attenzione e coerenza nelle valutazioni arbitrali. Un punto che, a suo avviso, incide direttamente sulla credibilità del campionato.

La telefonata non si sarebbe limitata alla singola azione contestata, ma avrebbe toccato il tema più ampio delle garanzie regolamentari. Elkann vuole certezze sulla trasparenza e sull’uniformità dei giudizi durante la stagione. Il confronto con la federazione è stato descritto come franco ma istituzionale.

In questo scenario, la Juventus cerca di trasformare la protesta in un’occasione di chiarimento con le istituzioni calcistiche. Il club punta a ribadire il valore della tutela sportiva e della correttezza arbitrale. La presa di posizione di Elkann rafforza l’idea di una società vigile e pronta a difendere i propri interessi.